Rwanda : Numérisation de toutes les données médicales des patients

Le gouvernement du Rwanda annonce la numérisation et la centralisation des données de tous les patients dès 2020. Cette transformation sera le fruit des programmes de technologies de l’information et de la communication que le pays est actuellement en train de mettre en œuvre dans le secteur de la santé.

Le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente, l’a révélé le 2 décembre 2019 devant le parlement, lors de la présentation aux députés des activités du gouvernement axées sur les TIC, rapporte Ecofin.

Le chef de l’Etat a expliqué que pour le moment, « un médecin peut accéder aux informations d’un patient sur un ordinateur, mais nous n’avons pas mis ces données dans un système central pour lui permettre d’accéder à leurs antécédents médicaux dans n’importe quel établissement. La prochaine étape consiste à synchroniser les données dans les ordinateurs des hôpitaux […] Ainsi, si vous êtes reçu en consultation à Kigali et partez en mission le lendemain, par exemple à Nyamagabe, le médecin de l’hôpital de Kigeme pourra accéder à vos antécédents médicaux sur un ordinateur », et poursuivre le suivi médical.

Selon The Medical Futurist, une plateforme d’informations spécialisée dans la télémédecine et animée par un groupe de médecins, le Rwanda est aujourd’hui l’un des exemples de la télémédecine en Afrique. Le gouvernement, qui a décidé d’offrir à sa population des conditions de vie adéquates et conformes à ses ambitions de développement socioéconomique, a fait de l’e-santé l’un des piliers de sa stratégie, car il considère qu’une population saine est plus productive.