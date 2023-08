S.Daoudi : un manque de cohésion entre la présidence de la république et le gouvernement, derrière le limogeage de N.Bouden

Intervenant, mercredi matin 2 août sur les ondes de Radio Diwan FM, l’activiste de l’Initiative « Pour la victoire du peuple », Slaheddine Daoudi, a estimé que « la dernière période a connu une certaine division et un manque de cohésion entre les membres du gouvernement, et entre le gouvernement et la présidence de la république.

Il a souligné que le manque de cohésion et la régression dans ce qu’il a appelé l’efficacité exécutive et l’application des mesures et des directives ont accéléré le limogeage de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, qu’il a qualifié d’attendu notamment suite à la crise de la pénurie du pain subventionné.

Ce limogeage intervient suite à la profonde défaillance dans la conduite des services de l’Etat, a-t-il ajouté, disant qu’il est très tôt d’évaluer la nouvelle nomination de Ahmed Hachani à la tête de l’équipe gouvernementale.