S.Ferchiou : baisse importante des prix des viandes rouges durant ramadan

Le président de la chambre des commerçants des viandes rouges en gros, Slaheddine Ferchiou, a déclaré, au journal Alchourouk du mercredi 22 mars, s’attendre à une baisse des prix de la viande de mouton et de la viande bovine à respectivement 32 dinars et 28 dinars le kg, durant la période à venir.

Il a noté que la flambée actuelle de ces prix qui ont atteint entre 38 et 44 dinars revient à des causes profondes et non conjoncturelles, ajoutant qu’il faut au moins trois ans pour que le troupeau national, notamment celui des vaches, reprenne son souffle , car au cours des 15 derniers mois, pas moins de 130 mille têtes ont été abattues, tandis qu’une bonne part a été exportée de manière irrégulière vers l’Algérie.

Les autorités ont été averties depuis plus de quatre ans de cette évolution dramatique de ce secteur, a-t-il dit, signalant que le gouvernement a chargé, depuis un mois, la société publique Ellouhoum d’importer des quantités de viandes rouges réfrigérées, afin de compenser les manques, mais on attend encore l’exécution.

Il a expliqué que la consommation nationale en viandes rouges, au cours du mois de ramadan, s’élève à 5 millions tonnes de viandes bovines et 6 mille tonnes de viande de mouton , mais cette consommation est forte, durant les dix premiers jours et au cours de la période de l’Aid el Fitr.

Actuellement, le manque atteint environ 100 tonnes entre bovins et ovins, ce qui commande d’importer les quantités convenues afin de réguler le marché, a dit S.Ferchiou qui a souligné qu’à la faveur de l’importation de ces quantités, les prix vont chuter à 32 dinars le kg pour la viande de mouton et 28 dinars pour la viande bovine.