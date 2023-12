S.Nasri fustige le népotisme et le copinage

Le président du parti de l’Alliance pour la Tunisie, Serhane Nasri, a estimé, vendredi 8 décembre sur les ondes de Radio Shems FM, que le dossier du Holding AL Karama et des biens confisqués est un dossier complètement vicié par la corruption et le copinage, et ce suite à la rencontre entre le président de la république et la ministre de la justice, jeudi 7 décembre, au cours de laquelle le chef de l’Etat a présenté des chiffres à ce sujet et des abus commis par ledit Holding.

S.Nasri a été d’avis que les nominations au sein du Holding Al Karama ont été faites pour la cession sur la base du népotisme et du copinage, accusant les administrateurs judiciaires de complot, car, a-t-il dit, des sociétés ont été détruites en chargeant des incompétents de leur gestion.

Sur un autre plan, S.Nasri a critiqué la loi de finances pour 2024 qu’il a qualifiée de loi fiscale et opaque, estimant que certains responsables sont arrivés au bout de leur effort.