S.O.S du  président de la municipalité de Sousse à la Cour des comptes

Le président de la municipalité de Sousse, Mohamed Iqbal Khaled, a déclaré, mardi 21 février, avoir adressé, lundi 20 février, une demande à la Cour des comptes en vue d’accomplir une mission de contrôle et d’audit dans le marché au gros des fruits et légumes de la ville, signalant l’existence de nombreux abus et dépassements dans ce marché du fait de certains intervenants.

Il a expliqué avoir essayé de combattre ces abus mais en vain, aussi, a-t-il décidé d’appeler l’aide de la Cour des comptes pour faire un audit de ce marché et déterminer les responsabilités à la lumière des conclusions de la mission.