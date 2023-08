S.Saied : «Nous sommes ouverts aux BRICS, mais la probabilité de traiter avec eux est actuellement modeste»

Interrogé sur la position de la Tunisie sur l’adhésion aux BRICS, le ministre de l’Economie Samir Saied a déclaré que « La Tunisie est ouverte à toutes les opportunités qui permettent l’accélération et le développement du climat des affaires et du taux de croissance en Tunisie, ajoutant que « notre espace naturel est l’espace africain, arabe et européen, étant donné que les deux tiers de nos échanges commerciaux se font avec eux ».

Saied a ajouté, dans une déclaration à Mosaïque ce vendredi 25 août 2023, que « la Tunisie est ouverte aux BRICS, mais la probabilité de traiter avec eux est actuellement modeste, comme en témoigne le fait que la taille de la balance commerciale avec la Chine est très négative. Nous sommes ouverts au dialogue et en temps voulu », a-t-il déclaré.