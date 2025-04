SABELT : le leader italien de la sécurité automobile en visite de prospection en Tunisie

Une délégation de la société italienne Sabelt S.p.A. conduite par Massimiliano Marsiaj – Vice-Président Exécutif & Giulio Graziano – Directeur Général, effectue une visite de prospection du 6 au 9 Avril 2025, afin d’étudier la possibilité de créer une unité de fabrication de systèmes de sécurité pour l’industrie automobile en Tunisie. SABELT est une entreprise italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de sécurité pour l’automobile, le sport automobile, l’aérospatial et, plus récemment, le Sim Racing.

SABELT incarne l’excellence industrielle italienne. Grâce à son savoir-faire, ses partenariats stratégiques et sa capacité d’innovation, l’entreprise est aujourd’hui un acteur mondial de référence dans les technologies de sécurité grâce à une diversification de ses activités.

La délégation italienne a été reçu le 7 avril 2025 par Jalel Tebib, Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur, FIPA-Tunisia, au siège de l’agence.

À cette occasion, Tebib a présenté le climat d’affaires et les opportunités d’investissement, l’état des lieux et les perspectives de développement du secteur automobile ainsi que le pacte pour la compétitivité de ce secteur. Il a mis en avant l’importance des investissements italiens et la présence des entreprises italiennes en Tunisie. Il a confirmé la disponibilité de FIPA-Tunisia à assister l’entreprise et à l’appuyer dans toutes les démarches d’implantation pour concrétiser ce projet en Tunisie dans les meilleures conditions.