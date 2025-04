SAHCO remporte le contrat d’assistance au sol d’Air Algérie

Skyway Aviation Handling Company (SAHCO) Plc, l’un des principaux prestataires de services d’assistance en escale au Nigeria, a annoncé son nouveau partenariat avec Air Algérie.

La société s’est vu attribuer un contrat complet de services d’assistance au sol pour les vols d’Air Algérie entre Abuja et Alger, deux fois par semaine.

Le contrat de manutention complet comprend une large gamme de services, soulignant l’engagement de SAHCO en faveur de l’excellence en matière de soutien à l’aviation. Dans le cadre de ce nouvel accord, SAHCO fournira à Air Algérie toute une série de services d’assistance au sol, notamment l’assistance en piste, les services aux passagers, la manutention des bagages, la manutention du fret, le nettoyage des avions et bien d’autres choses encore.

L’équipe expérimentée et l’équipement de pointe de SAHCO sont entièrement équipés pour répondre aux besoins uniques des opérations d’Air Algérie, garantissant des rotations efficaces et sans faille à l’aéroport international Nnamdi Azikiwe d’Abuja.

