Sahel: pas de baisse « dans l’immédiat » des effectifs militaires français, annonce Macron

La France ne compte pas réduire « dans l’immédiat » les effectifs de son opération anti-djihadiste, Barkhane, au Sahel, qui mobilise actuellement 5100 soldats, a affirmé mardi Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à Paris.

« Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu mais elles n’interviendront pas dans l’immédiat », a-t-il déclaré en marge du sommet du G5 Sahel à N’Djamena, en expliquant qu' »il serait paradoxal d’affaiblir notre dispositif au moment où nous disposons d’un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos objectifs ».

Emmanuel Macron participait, en visioconférence depuis Paris, à un sommet G5 Sahel réunissant depuis lundi à N’Djamena cinq pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad), censé dresser un bilan des actions menées depuis le sommet de Pau (sud-ouest de la France) il y a un an. Il a également appelé à « décapiter » les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda qui constituent toujours une menace au Sahel, et exhorté les pays de la région au « sursaut » politique et à un retour de l’Etat dans les territoires délaissés.