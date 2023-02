Saïed appelle à  mettre l’accent sur la diversification des activités touristiques en Tunisie

Le Président de la République Kaïs Saïed a appelé à mettre l’accent sur la diversification des activités touristiques en Tunisie qui ne devraient pas se limiter uniquement au tourisme balnéaire et cibler les secteurs de la culture et de la santé, en plus du tourisme événementiel.

Intervenant, mercredi au Palais de Carthage, lors d’un entretien avec le président de l’Organisation arabe du tourisme (OAT), Bandar Ben Fahd Al Fahid qui a remis au Chef de l’Etat la médaille de premier grade, Saïed a mis l’accent sur un certain nombre de projets qui pourront être réalisés en Tunisie, tels que le centre international des arts de la calligraphie et le projet de la Cité médicale Al Aghaliba (gouvernorat de Kairouan), outre les projets élaborés par des jeunes tunisiens dans le domaine touristique, précise un communiqué de la présidence de la République.

La rencontre a permis également d’évoquer les projets dans le domaine du tourisme écologique, notamment, celui de la zone touristique de Faj El Atlal à Aïn Draham qui s’étale sur 56 hectares.

Le Chef de l’Etat a souligné la possibilité de réaliser des projets similaires à Zaghouan et à Korbous, ainsi que dans d’autres régions en Tunisie.