Saied confère avec la cheffe du gouvernement sur des questions économiques

Le président de la République, Kais Saied a reçu, vendredi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La rencontre a porté sur des questions économiques, dont le projet intégré de transport hydraulique vers les usines du groupe chimique Tunisien (GCT) qui permettra l’approvisionnement en phosphate des laveries en activité et celles qui seront réalisées, indique un communiqué publié par la présidence de la République. Saied a, également, pris connaissance de la stratégie nationale des eaux.

Ont été , par ailleurs, discutés les préparatifs visant à organiser le forum de l’investissement en Tunisie (TIF 2022) et du dossier des tunisiens à l’étranger, ainsi que des moyens à même de leur permettre de relancer l’économie nationale.

Le président a, à ce titre, mis l’accent sur l’importance de leur faciliter l’ouverture de comptes bancaires en devises et d’amender le décret gouvernemental n°236 de 2018 fixant les avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidents à l’étranger et les conditions de leur octroi et de revenir à l’application du décret n°197 de 1995. Il a, également, souligné la nécessité de réviser à la baisse les prix des billets au profit de la diaspora tunisienne.