Saied démet le DG de la sécurité publique

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, jeudi 7 septembre dans la soirée, au palais de Carthage le, ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih et le directeur général de la Sûreté nationale, Mourad Saidane. La réunion a porté sur la situation générale du pays, en particulier la poursuite du travail conjoint de toutes les composantes de l’appareil de l’État pour lutter contre le monopole, la hausse des prix et le manque d’un certain nombre de produits et denrées de base.

Le chef de l’Etat a réaffirmé la nécessité de combattre les lobbies qui agissent en secret par tous les moyens pour lanciner le peuple et dont l’objectif avéré et connu est d’exacerber la situation sociale pour en tirer un profit politique et ceux qui dépensent sans compter l’argent corrompu pendant les campagnes électorales entre chaque échéance électorale et une autre.

Le président de la République a affirmé la ferme volonté et la détermination inlassable d’assainir le pays car telle est la revendication du peuple, soulignant que la loi doit être appliquée à quiconque la l’enfreigne et à quiconque se considère à l’abri de toute poursuite pénale.

Il a également évoqué à nouveau la nécessité de sécuriser la rentrée scolaire, notamment en sécurisant partout les abords des établissements scolaires

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a appelé à intensifier les patrouilles de sécurité dans toutes les régions du pays, en particulier dans de nombreux quartiers où prolifèrent les délits et crimes de droit commun tels que le trafic et la consommation des stupéfiants, les vols, la violence et autres délits, et à faire régner la sécurité afin que le citoyen soit rassuré grâce à la présence des forces de sécurité.

Le Président de la République a décidé de mettre fin aux fonctions de Directeur Général de la Sécurité Publique à la Direction Générale de la Sûreté Nationale au Ministère de l’Intérieur.