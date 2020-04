Saïed effectue une visite surprise à une usine de fabrication de masques

Kaïs Saïed, président de la République s’est rendu ce jeudi 16 avril 2020 à une usine spécialisée dans la fabrication de masques au centre de la ville de Kairouan.

A noter que les ouvrières de cette usine ont décidé de rester en confinement à l’usine pour soutenir les efforts de l’Etat dans sa lutte contre le coronavirus en fabriquant le plus grand nombre de masques destinés aux hôpitaux et aux forces sécuritaires et militaires. Depuis le début du confinement, l’usine est sous très haute surveillance, rapporte Mosaïque fm.