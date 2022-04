Saïed et Bouden perdent 3 points chacun

Le Baromètre Politique d’Emrhod Consulting, réalisé entre le 25 et le 29 du mois de mars 2022, indique que le chef de tout l’Etat qui restait en tête des intentions de vote pour d’éventuelles présidentielles, a tout de même perdu 3 points dans le contentement des Tunisiens par rapport à son rendement. Les Tunisiens, qui estimaient à 56 % que la situation économique se détériorait, tout en se déclarant à 56 % optimiste pour l’avenir, ont aussi dégradé la cote de la cheffe du gouvernement Nejla Bouden, de 3 points dans leur degré de satisfaction quant au rendement de son gouvernement.

Et si on le comprend bien pour Nejla Bouden, toujours aussi taciturne, non communicatrice et empêcheur de communiquer par ordres à tout son staff, on croit que le taux de satisfaction du rendement de Kais Saïed aurait pu voler plus haut si Emrhod avait prolongé d’une seule journée le délai de son sondage. Saïed étant un nocturne imprévisible et le père de la théorie de la non-communication, le sondeur ne pouvait donc pas le prévoir. La courbe de Saïed devrait donc se redresser en avril, à moins que Ramadan n’en décide autrement.