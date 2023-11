Saied : « Le biens confisqués ont été vendus en deçà de leur valeur réelle»

Le président de la République, Kais Saied, a souligné lors de sa rencontre , vendredi 24 novembre 2023, avec le chef du Gouvernement , Ahmed Hachani, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, et la ministre des Finances, Sihem-Boughdiri Namsia, que la « manipulation » du dossier des biens confisqués subsiste depuis 2011, et qu’il est nécessaire de mettre fin aux mesures qui n’ont abouti qu’à la mainmise sur l’argent du peuple.

Il a ajouté que les biens ont été confisquées au profit de l’État tunisien et non à celui des lobbies tapis dans l’ombre , qui ont fait leur apparition après le 14 janvier 2011, ajoutant : « Les biens confisqués qui ont été vendus en deçà de leurs valeur et prix réels doivent être restitués au peuple tunisien »

Le président de la République a parlé de « ceux qui ont le cœur à gauche, et le portefeuille à droite et qui n’avaient aucun lien avec la gauche, et dont l’argent était placé à profusion à l’étranger »

Kais Saied a expliqué que la magistrature a été purgée, « mais nous sommes prêts à la purger à nouveau de ceux qui n’appliquent pas la loi… Je ne me suis jamais immiscé dans le système judiciaire et je n’ai intenté aucune poursuite contre quiconque, association, ou parti, je me garde de le faire , mais je refuse de tolérer toute ingérence dans le pouvoir judiciaire, et les juges doivent assumer leurs responsabilités.

- Publicité-