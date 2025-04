Saïed: « Le pouvoir appartient au peuple, pas aux lobbies »

« Les lobbies n’ont plus de place en Tunisie, seul le peuple tunisien exerce le pouvoir selon sa volonté et les lois qu’il a lui-même mises en place, a déclaré, dimanche, le président de la République, Kaïs Saïed.

S’exprimant, dimanche, à Monastir, lors de la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du décès du leader, Habib Bourguiba, Saïed a souligné que le peuple tunisien, qui s’était révolté contre ses oppresseurs, a été trahi par ceux qui ont perverti les objectifs de la Révolution et porté atteinte aux services publics.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a réitéré que l’exercice du pouvoir n’est pas un privilège, mais « une responsabilité sacrée qui repose sur une approche révolutionnaire en phase avec les aspirations du peuple, loin des solutions de compromis et des demi-mesures ».

« Nous avons besoin d’une véritable révolution législative qui rompt définitivement avec le passé, pour bâtir un État solide et l’assainir à partir de ses services publics », a-t-il martelé.

Dans un autre contexte, le président Saïed a évoqué un projet de restauration de l’ancien palais présidentiel de Monastir.

