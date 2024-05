Saïed: les travailleurs et les retraités ont droit à un salaire équitable

Lors de sa réunion avec le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, le chef de l’Etat Kais Saied a évoqué la nécessité d’accélérer le règlement de la situation des ouvriers des chantiers et des contractuels qui ont passé des décennies de leur vie à travailler, « ce qui constitue une injustice flagrante qui ne peut plus durer », a-t-il indiqué.

Et ajouter que « ceux qui ont été renvoyés de la profession doivent être traités d’une manière qui préserve leur honneur et leur dignité, et l’augmentation des salaires contractuels doit être un processus automatique ».

Saied a rappelé qu’autant que les travailleurs, les retraités ont droit à un salaire équitable, avant de conclure que la rhétorique de crise qui prévalait était destinée à justifier le fait de ne pas développer la législation à laquelle le peuple tunisien aspire.

« Elle était un outil de gouvernance et aujourd’hui, elle est devenue un outil de remise en cause de la politique de l’Etat », a-t-il affirmé.