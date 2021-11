Saïed met fin aux missions de 10 ambassadeurs et 7 Consuls

Par décrets présidentiels datés du 22 novembre, Kais Saïed a mis fin aux missions d’ambassadeurs de Tunisie, à Berlin Hanene Tajouri, à Pretoria Narjes Dridi, à Ankara (Turquie) Mohamed Ben Mustapha, à Pékin Dhia Khaled, à Doha Sami Saidi, à Bamako Khémaies Mestiri, à Ouagadougou Mohamed Kahloun, à Abuja (Nigeria) Jalel Trabelsi, à Abidjan Med Naoufel Laabidi, à Varsovie Sghaier Fatnassi. Mise à fin aussi, par décrets présidentiels, des fonctions des consuls de Tunisie à Rome et à Palerme, à Montréal, Lyon, Bruxelles, Grenoble et Brasilia. Ambassadeurs et Consuls, avaient déjà terminé leurs missions depuis août dernier et quitté leurs postes respectifs, mais le mouvement n’a été annoncé qu’en novembre

