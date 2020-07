Saied n’a pas demandé à Fakhfakh de déléguer ses pouvoirs

Une source à la présidence de la République a démenti les déclarations d’un dirigeant du Courant démocratique affirmant que le chef de l’Etat Kais Saied a demandé au chef du gouvernement démissionnaire Elyès fakhfakh de déléguer ses pouvoirs à un membre de son équipe gouvernementale.

La même source a confié à Mosaïque fm, que cette délégation des pouvoirs est inconstitutionnelle d’abord, parce qu’il n’est pas possible de demander à un chef de gouvernement démissionnaire de déléguer ses pouvoirs, et ensuite parce que le chef du gouvernement est encore sous le coup de soupçons et non d’accusations, aucune inculpation judiciaire n’ayant été lancée à son encontre.