Saïed reçoit le bâtonnier Bouderbala

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi, à Carthage, le bâtonnier de l’Ordre des avocats Ibrahim Bouderbala.

La rencontre a été axée sur la création d’une commission nationale pour l’instauration d’une nouvelle République et sur le rôle du barreau dans cette commission, indique un communiqué de la présidence de la République.

Kaïs Saïed a annoncé, dimanche, dans son allocution pour les vœux de l’Aïd, la formation d’une commission supérieure chargée de préparer l’édification d’une nouvelle République et qui se déclinera en deux comités; l’un d’entre-eux étant consacré au dialogue national qui associera les quatre organisations nationales et soumettra les revendications sous forme de projet présenté au référendum du 25 juillet 2022.

Il avait affirmé que « le dialogue national sera ouvert à tous ceux qui ont adhéré avec honnêteté au processus de rectification entamé le 25 juillet 2021, et non pas à ceux qui ont vendu leurs âmes et sont dépourvu de tout sentiment patriotique, ni ceux qui ont pillé, affamé et malmené le peuple ».

- Publicité-