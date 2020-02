Saïed reçoit les 2 protagonistes de la passe d’arme médiatique, Chahed et Taboubi

Le président de la République Kais Saied a reçu, mercredi, au palais de Carthage le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

L’entretien a porté sur la situation politique dans le pays, notamment durant cette période qui précède l’annonce officielle de la composition du gouvernement, a indiqué un communiqué de la présidence de la république.

Le secrétaire général de l’UGTT a souligné que les représentants du Peuple doivent être à la hauteur de la confiance de leur électeurs, appelant à faire prévaloir l’intérêt suprême du pays.

Au cours de l’entretien, qui a permis également de passer en revue la situation générale dans le pays, Taboubi a exprimé sa confiance dans le chef de l’état et sa capacité à accomplir sa mission nationale pour faire sortir le pays de la situation difficile.

Le même jour, le chef de l’Etat tunisien s’est entretenu, mercredi au Palais de Carthage, avec le chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed, portant sur la situation générale dans le pays, notamment la situation sécuritaire et socio-économique, indique la présidence de la République dans un communiqué.

“L’entretien a porté sur la situation générale dans le pays, en particulier la situation en matière de sécurité et les défis sécuritaires les plus importants dans la lutte contre le terrorisme en plus de la situation économique et sociale”, a déclaré Youssef Chahed, dans une vidéo publiée sur la page de la présidence de la République sur le site des médias sociaux.

“Le président de la République a recommandé la nécessité de poursuivre les travaux du gouvernement jusqu’à la prise de fonction du nouveau gouvernement”, a ajouté Chahed, indiquant à cet égard qu’il a assuré au président de la République le souci de l’équipe gouvernementale de poursuivre ses travaux et de veiller au bon fonctionnement du service public.

On ne sait pas si c’est une coïncidence que les deux protagonistes d’un clash médiatique, aient été reçu le même jour par le chef de l’Etat, et si les entretiens ont évoqué cette passe d’arme médiatiques, l’un critiquant violemment l’autre, ni s’il s’agissait d’une tentative de Saïed pour les inviter à fumer le calumet de la paix. Ce n’est en tout cas pas la présidence, et son type de communication, qui répondra à ces questions !