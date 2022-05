Saied rencontre le Doyen Belaid

Le président de la République, Kais Saied, a reçu mercredi au palais de Carthage, le Doyen Sadok Belaid.

L’entretien a porté sur des questions juridiques et constitutionnelles en particulier, outre celle relative à la constitution d’une commission nationale pour l’instauration d’une nouvelle République.

Le chef de l’État a souligné que la participation est ouverte à tous ceux qui ont soutenu la trajectoire de la rectification du 25 juillet 2021.

Cette haute commission comprendra deux sous-comités, dont l’un est chargé des réformes constitutionnelles et politiques, et l’autre aura vocation à proposer un ensemble de réformes économiques, sociales et autres.

Les travaux de cette commission seront consultatifs et elle présentera ses propositions sur la base des résultats de la consultation électronique.