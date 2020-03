Saïed retarde le confinement et refile, pour le reste, la patate chaude à Ghannouchi

Ce n’est qu’à 22 heures 30 minutes, et après une longue attente sur la « Wataniya » 1 où le gouverneur de Tunis faisait parade dans une vraie scène de guerre des étoiles pour partir en mission de stérilisation des endroits publics, que le chef de l’Etat s’était décidé à parler. Kais Saïed y était apparu moins sûr de lui-même que d’habitude, un tantinet tremblant, beaucoup hésitant jusqu’au recours au montage d’une allocution télévisée qui avait beaucoup déçu, tant elle était en déphasage avec ce que le peuple veut (الشعب يريد).

« الشعب يريد », mais le président ne l’entendait plus

13 minutes durant, assis derrière son bureau tout en verre, mal en gorge, et dans un langage qui sied mal à la nature de la population à laquelle il s’adressait, le chef de l’Etat s’était évertué à éviter d’ordonner le confinement qu’il évoquait en d’autres mots sans le dire, faisait des professions de foi sur un ton précieux et emphatique, sans annoncer les mesures tant attendues et omises par le chef du gouvernement qui avait été décrit sous les allures de « mains tremblantes ».

En effet, mise à part la décision de décréter un couvre-feu à partir du mercredi 18 mars 2020, et qui n’était qu’un confinement à mi-temps, tout n’était qu’un chapelet de propos sans conséquences pratiques, et dont l’issue est d’autant plus incertaine que le processus y afférent échappe à la présidence de la République.

Dans cette déclaration, Kais Saïed avait pris le soin de spécifier qu’il avait « décidé d’agir et de prendre les mesures complémentaires qui s’imposent pour tenter de lutter contre la propagation du Covid-19 », après concertation avec responsables et experts. Voulait-il ainsi répondre au vice-président de l’ARP Tarak Ftiti ?

Sinon, Saïed a préféré palabrer sur l’importance de la solidarité entre les Tunisiens en cette phase délicate, les invitant à faire don d’une partie de leur salaire. Le don se transformera ensuite, sur ordre irrégulier de l’UGTT, en contribution obligatoire.

Ce que Saïed devait faire et n’a pas fait !

Pour le reste, et notamment les mesures en faveur des employés et salariés, il s’était borné à mettre l’accent sur la nécessité d’élaborer la législation nécessaire pour venir en aide aux Tunisiens et pour pouvoir indemniser les personnes qui seront touchées par les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Saïed refilait ainsi la patate chaude à l’ARP et à son président Rached Ghannouchi, et engageait sa responsabilité directe, ainsi que celle de ses compères les députés, si rien ne venait à être fait très vite en faveur des employés et ouvriers qui pouvaient être touchés par l’effet coronavirus sur l’emploi.

Il a, en outre, soulevé la question du rééchelonnement des dettes de ceux qui ont été obligés de suspendre leurs activités économiques en raison des mesures prises pour contenir ce virus. Il pouvait être plus précis, s’il s’était réellement concerté avec son chef de gouvernement et son ministre des Finances, pour ordonner aux services du Fisc de renvoyer les échéances de paiement à après la crise. Il pouvait, s’il s’était réellement concerté avec le chef du gouvernement et son ministre des Affaires sociales, ordonner le renvoi du paiement des cotisations sociales à l’après crise Coronavirus. Il pouvait, s’il s’était réellement concerté avec les membres du conseil de sécurité nationale, décréter le cas de force majeure, ce qui aurait pu mettre les entreprises en meilleure position pour discuter avec les banques, le Fisc et tous ses créanciers. De tout cela, Kais Saïed n’a point parlé. Le reste, ce n’était que de la parlotte qui n’était de profit que pour celui qui s’était, quelques semaines auparavant, tellement absenté des écrans que certains activistes des réseaux sociaux avaient imaginé de lancer des avis de recherche !