Saïed s’entretient à Washington avec le président de la Commission des relations extérieures du Sénat et son adjoint

Le président Kais Saïed, s’est entretenu, mercredi, à Washington, avec le sénateur démocrate Bob Menendez, président de la Commission des relations extérieures du Sénat américain, et son adjoint, le sénateur républicain James Risch.

Selon un communiqué rendu public, ce jeudi, par la Présidence de la République, la rencontre a été l’occasion au chef de l’Etat de faire le point à nouveau sur la réalité de la situation en Tunisie contrairement aux allégations fomentées par certains qui s’acharnent à éclabousser la réputation de la Tunisie et nuire à son image et aux choix de son peuple qu’il avait exprimés depuis juillet 2021.

Le président de la République, qui prenait part au sommet Etats-Unis-Afrique, a tenu à rappeler les mesures qu’il a prises avec un large soutien populaire, soulignant que la Tunisie s’apprête à organiser des élections législatives dans le plein respect de l’échéancier préalablement fixé.

Le président Saïed a réaffirmé aux sénateurs Menendez et Risch que la Tunisie « autant elle est attachée à sa souveraineté et à l’indépendance de sa décision nationale et au dialogue et à la concertation avec ses partenaires et amis dans le cadre du respect mutuel, autant elle se tient aux valeurs et principes de liberté et de démocratie et des droits de l’homme qu’elle partage avec les peuples du monde entier.

Au cours de l’entretien, le président de la République a également mis en exergue les défis économiques et sociaux auxquels est confrontée la Tunisie en raison des choix antérieurs et d’une conjoncture régionale et internationale en perpétuelle mutation, soulignant les efforts déployés pour endiguer la corruption, purger le système judiciaire et offrir les attributs d’une vie décente au peuple tunisien.

Le chef de l’Etat a souligné le souci de la Tunisie d’aller de l’avant sur la voie du raffermissement des relations historiques privilégiées avec les Etats-Unis d’Amérique et de les développer dans divers domaines, selon des mécanismes et des approches répondant au mieux aux aspirations des deux peuples et des deux pays amis.

Le président de la République a adressé une invitation au président de la commission des relations extérieures du Sénat américain à visiter la Tunisie, lequel l’a favorablement accueilli et a promis de la répondre.