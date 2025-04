Saisie de 3550 kg de farine subventionnée impropre à la consommation

Quelque 3 550 kg de farine subventionnée, stockée dans des conditions non conformes aux normes ont été saisis récemment par une équipe de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires dans le gouvernorat de Gafsa.

Selon un communiqué de l’instance, le produit ne comportait pas de date de péremption et présentait des traces d’insectes et de rongeurs.

Une enquête a été ouverte à cet effet et sera transférée à la justice une fois toutes les procédures légales finalisées, lit-on de même source.

L’Instance rappelle l’importance du respect des conditions de conservation et de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à la réglementation en vigueur. Elle a également appelé les citoyens à signaler immédiatement tout produit alimentaire impropre à la consommation en contactant le numéro vert 80 106 977.

