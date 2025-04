Saisie de 61 tonnes de dattes impropres à la consommation dans un entrepôt anarchique à Soliman

Quelque 61 tonnes et 536 kg de dattes moisies, contaminées par des insectes et stockées sans respect des conditions de sécurité ont été saisis dans entrepôt anarchique à Soliman par une équipe de contrôle mixte de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) dans le gouvernorat de Nabeul et la brigade de la garde municipale de Grombalia.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’INSSPA, l’entrepôt en question était non conforme aux normes de sécurité et d’hygiène.

L’Instance a ajouté que cette action s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à garantir des produits alimentaires conformes aux exigences de sécurité sanitaire, et à assurer la protection du consommateur.

- Publicité-