Saisie de 627 véhicules en 48h pour non-respect de la quarantaine

Intervenant sur les ondes de IFM, le porte parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni a annoncé ce lundi 30 mars 2020, que 627 véhicules ont été saisis au cours des dernières 48 heures.

”13 600 permis et 13 980 cartes grises ont été, également, retirés aux conducteurs qui ne se sont pas conformés à la loi”, a-t-il expliqué.

A rappeler qu’un couvre-feu a été instauré le 18 mars dernier et le confinement général a débuté le 22 mars et doit se poursuivre jusqu’au 4 avril prochain. Ses dispositions obligent tous les citoyens à rester chez eux sauf en cas de besoins nécessaires comme l’approvisionnement et les soins.