Saisie de grandes quantités de saumons dans un entrepôt anarchique

La police municipale de Ben Arous, opérant suite à des informations reçues jeudi 15 juin, a procédé, de concert avec les services régionaux du contrôle économique et du ministère de l’agriculture, à la saisie d’une grande quantité de poissons et coquillages détournées dans un entrepôt anarchique et commercialisées par le propriétaire dudit entrepôt en dehors des circuits de distribution réguliers.

Il s’agit de 5 tonnes, 392 kg de saumon/salmon et 100 kg de moule, d’une valeur totale de 875 mille dinars.

Un procès verbal a été dressé contre le fraudeur.

Les quantités saisies seront dirigées vers le marché de gros de Bir El Kassâa pour être écoulées via les circuits réguliers.