Saisie de plus de 100 de pneus dans une construction abandonnée !

Une source sécuritaire a indiqué que les agents du poste de la sûreté nationale d’El Omrane ont effectué dans l’après midi du 18 janvier 2021, une descente dans une construction abandonnée et ont saisi plus de 100 pneus qui devaient servir pour les actes de vandalisme et les émeutes nocturnes.

- Publicité-

Une enquête a été ouverte pour découvrir les parties ayant stocké et caché les pneus dans cette construction, rapporte Mosaique fm.

A Ben Arous, les agents de police ont pu avorter une tentative de coupure d’électricité sur certains quartiers de Mourouj. En effet, cinq jeunes ont été interceptés alors qu’ils détruisaient des accumulateurs d’électricité à EL Mourouj VI, en utilisant du métal, des marteaux et des arrache-clous.