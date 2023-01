Saisie de plus de 14 mille de litres de lait détournés

Dans un communiqué publié sur sa page dans facebook et relayé par les radios, mardi 17 janvier, le ministre du commerce et du développement des exportations a présenté les résultats des opérations de contrôle économique durant la période entre le 1 et 14 janvier « dans le cadre de la lutte contre contre les fraudes et la spéculation » et qui ont permis de relever 3373 infractions économiques dont 1154 infractions concernant les produits agricoles réparties entre 765 dans les légumes et fruits, 274 dans les viandes de volailles et les œufs. Au même moment 1716 infractions ont concerné les produits subventionnés.

Au nombre de ces infractions figurent 1257 qui ont trait à la spéculation et aux prix.

Des quantités de denrées ont été saisies dont 14116 litres de lait, 6067 litres d’huile subventionnée et une tonne de sucre blanc.