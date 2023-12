Saisie de plus de 2 tonnes de produits alimentaires de contrebande

Plus de deux tonnes de produits alimentaires de contrebande ont été saisies, samedi, par les services de la Garde Douanière de Tunis. Il s’agit d’environ 620 kg de beurre, 1,5 tonne de fruits secs d’origine inconnue et d’autres quantités de chocolat et de denrées alimentaires, a indiqué la Direction générale de la Douane, samedi, dans un communiqué.

Ces denrées ont été chargées sur un camion léger, sans aucun document prouvant leur conformité aux règles sanitaires, ajoute la même source. Une campagne de contrôle a été menée, par la suite, pour repérer les points de vente qui s’approvisionnent en ces produits, dans les régions de Nabeul, Ariana, Tunis, Ben Arous, Menzel Bourguiba, Grombalia et Kélibia.

Vingt neuf procès-verbaux ont été rédigés à cet effet, indique La direction générale de la Douane a précisé que 29

- Publicité-