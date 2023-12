Saisie de sommes d’argent et de bijoux de contrebande d’une valeur de 1,15 million de dinars

Des sommes d’argent et une importante quantité de bijoux de contrebande (or, argent et diamants) dont la valeur totale est estimée à plus d’un 1,15 million de dinars ont été saisies chez le propriétaire d’un commerce situé dans la région du Grand-Tunis, a indiqué jeudi la direction générale de la douane.

« La personne en question ne dispose pas d’un document prouvant la provenance légale des bijoux qui étaient dissimulés à l’intérieur d’une armoire métallique », a fait savoir la douane.

Après consultation du ministère public, les sommes d’argent et les bijoux ont été saisis, indique la douane, ajoutant qu’un procès-verbal a été rédigé à cet effet et qu’une enquête est actuellement en cours.

