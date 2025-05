Saison céréalière 2025 :Prise des mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la récolte

La Présidente Directrice générale (PDG) de l’Office des Céréales, Salwa Zouari, a fait savoir, lors d’une visite effectuée, vendredi, au gouvernorat de Zaghouan que l’Office, en coordination avec les structures intervenantes, a pris toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la récolte des céréales dans les meilleures conditions durant la saison actuelle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zouari a confirmé la disponibilité des centres de collecte de céréales pour l’accueillir, notant dans ce contexte que le nombre de centres agréés a atteint 196 avec une capacité estimée à environ 7,8 millions de quintaux, dont 8 centres dans le gouvernorat de Zaghouan d’une capacité supérieure à 700 mille quintaux.

La responsable a souligné que l’Office a conclu des contrats de location de locaux supplémentaires afin d’accueillir un million de quintaux de céréales

Zouari a appelé les collecteurs à mettre à disposition toutes les capacités disponibles afin de préserver le stock jusqu’à ce que les évacuations soient effectuées vers les réservoirs centraux de l’Office des céréales ou vers les minoteries, soit par transport terrestre, en mobilisant 400 camions à cet effet, ou via les lignes de la Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens , surtout pendant la période de pointe, au cours de laquelle 350 mille quintaux sont collectés quotidiennement pendant 15 jours, selon son estimation. Elle a, dans le même contexte, ajouté qu’environ 3 millions quintaux seront transférés aux minoteries.

La PDG de l’Office des Céréales, accompagnée du gouverneur de Zaghouan, Karim Branji, s’est enquis de certains centres de collecte à Zaghouan et Bir Mchergua à l’effet de les examiner pour déterminer s’ils sont prêts à accueillir et à protéger les céréales.

