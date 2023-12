Saison de dattes prometteuses à Tozeur pour les exportations

Le gouverneur de Tozeur, Mohamed Ayemen Bjaoui , a estimé, mercredi 13 décembre, via Radio Express FM, que la saison des dattes cette année est excellente et très prometteuse, enregistrant une hausse de l’ordre de 20% au niveau de la région du Jérid, le plus grand centre de production de dattes avec le gouvernorat de Kébil ou région du Nefzaoua.

Le responsable a mis l’accent sur la dynamique que connait la production en matière d’exportation, notant que les revenus du gouvernorat de Tozeur dans ce domaine atteignent 300 millions dinar.

Le gouverneur de Tozeur a évoqué l’importance des points de passage frontières de Tameghza et Hézaoua avec l’Algérie , insistant sur la nécessité de lancer des projets de partenariats tuniso-algériens pour promouvoir le développement de ces régions.

La géographie a un grand impact sur l’économie dans les zones du Sud tunisien, a-t-il affirmé.