Le navire Tanit assure, jeudi, une traversée de retour des TRE

Le navire Tanit, accosté depuis hier au port de Marseille (France) assure jeudi, une traversée de retour des Tunisiens à l’Etranger (TRE), avec à bord 1.208 passagers et 555 voitures, a indiqué le directeur central de la Société Tunisienne de Navigation (CTN), Omar Messaoudi.

Il a souligné qu’à la date du 19 juin, 166.306 passagers ont confirmé leurs réservations, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à l’année 2023, et un accroissement de nombre de voitures de 10%, à 51.250 véhicules.

D’après Messaoudi, la CTN a maintenu, au cours des trois dernières années, les mêmes tarifs et les mêmes prix promotionnels de billets, malgré la hausse des prix du carburant et de pièces de rechange, nécessaires pour l’entretien régulier des navires.

Il convient de noter que la desserte de retour Marseille-Tunis dure environ 22 heures. Ainsi, les passagers passent leur temps au sein des différents espaces du navire, dont les restaurants, et les espaces de divertissement, surtout ceux destinées aux enfants.

Il est à souligner que les passagers ont été accueillis, au port de Marseille, par un nombre important de responsables, notamment l’ambassadeur de Tunisie en France, le consul général à Marseille, le PDG de la CTN, des représentants des deux ministères de Transports et des Affaires sociales…

