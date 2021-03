Sami Fehri annonce qu’il se rendra à la justice mardi

Le patron de la chaîne TV Al-Hiwar Ettounsi, Sami Fehri, a affirmé qu’il ne fuira pas la Tunisie et que cette idée n’effleure pas son esprit, ajoutant que « si je voulais m’enfuir, je l’aurais fait à bord d’un avion…. Je ne me suis jamais enfui et je ne suis pas prêt à me dérober face à la nouvelle bataille ».

Dans une vidéo diffusée, dimanche soir, sur les réseaux sociaux, Fehri a déclaré qu’il a décidé de livrer une nouvelle bataille et d’en sortir avec le moins de dégâts … Je vais me rendre mardi prochain et regagnerai la prison de Mornaguia ».

« Nombreux sont ceux qui veulent me voir m’enfuir, ceux qui m’aiment comme ceux qui me détestent… mais je ne vais pas le faire », a-t-il dit, estimant que le jugement de le condamnant à huit ans de prison est sévère mais qu’il n’en éprouve pas moins un sentiment de calme et de sérénité, et qu’il est confiant qu’il traversera cette période difficile ». « Je ne plaide pas ma cause en ce lieu… je me défendrai au tribunal », a-t-il ajouté.