Samir Jaieb reprend El Mechtel de Tunis avec Campanille

Campanile est une enseigne d’hôtels française créée en 1976, spécialisée sur le segment des hôtels de milieu de gamme appartenant à l’entreprise Louvre Hôtels Group, la branche hôtellerie économique du groupe du Louvre. « Les Campaniles sont des hôtels de milieu de gamme, avec des chambres standardisées », selon le site du groupe.

Le Groupe Franco-Tunisien Alliance a été fondé en 1990 par son président Samir Jaieb. C’est en Île de France que furent entreprises les toutes premières opérations immobilières du groupe à travers la réalisation de villages de maisons individuelles et d’immeubles d’habitation en accession à la propriété. Ce dernier aurait repris l’hôtel El Mechtel de Tunis et rebaptisé une partie de la totalité de l’hôtel pour un investissement de plus ou moins 30 MDT, sous l’enseigne Campanile El Mechtel, y réservant un peu plus de 200 chambres pour l’enseigne française, et le reste restant sous l’enseigne Golden Tulipe30 MDT