Samir Saied: L’heure est maintenant au travail et à la croissance

Le ministre de l’Economie et du plan, Samir Saied, a affirmé, samedi, que le meilleur chemin vers la croissance loge dans le développement des exportations, d’autant que le schéma actuel repose sur le secteur privé et le développement des entreprises , notamment sur les marchés extérieurs.

Dans une déclaration à Mosaïque, il a ajouté que la Tunisie est passée par de nombreuses difficultés financières, et le temps est rigoureusement au travail et à la croissance par les soins du secteur privé.

D’autre part, Samir Saied a fait état d’une prochaine révision du code des changes , précisant que la Banque centrale travaille sur une étude de concert avec le FMI pour la modernisation des mesures relatives à la loi sur les changes outre plusieurs réformes structurelles visant la reprise économique et portant notamment sur le dispositif fiscal, le secteur parallèle , le secteur public et autres…