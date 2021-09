Samuel Eto’o confirme sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football

La Légende du football camerounais, Samuel Eto’o, a annoncé jeudi sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

»Je serai candidat à la présidence de la FECAFOOT », a dit Eto’o dans un entretien accordé à la télévision publique béninoise (RTB), confirmant ainsi des informations publiées par la presse de son pays ces derniers jours.

« Quand je m’engage dans quelque chose, c’est pour aller jusqu’au bout », a déclaré le double champion d’Afrique en 2000 et en 2002 avec les Lions Indomptables.

Samuel Eto’o, qui a joué dans les plus grands clubs du monde (Real et FC Barcelone en Espagne, Chelsea en Angleterre et Inter Milan en Italie), a remporté à quatre reprises le Ballon d’or africain.

L’élection à la présidence de la FECAFOOT est prévue en octobre prochain.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait annulé le 15 janvier dernier, le processus électoral ayant conduit Seidou Mbombo Njoya et son comité exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football, en décembre 2018.

La Fifa avait toutefois décidé, « conformément aux recommandations de la juridiction sportive », de maintenir l’équipe en place pour gérer les affaires courantes et organiser de nouvelles élections.

Outre ce joueur, les médias camerounais évoquent aussi les candidatures de l’ancien international Geremi Njitap ainsi que celle du président sortant, Seidou Mbombo Njoya, à la présidence de l’instance dirigeante du football camerounais.