Santé : 20 opérations de greffe réussies pendant le mois de juin

Les équipes médicales ont réussi pendant le mois de juin à effectuer 3 opérations de greffe de foie, 7 opérations de greffe de reins, 2 opérations de greffe de coeur et 8 autres de greffe de rétine dans l’ensemble des établissements hospitaliers publics et militaires, a annoncé le ministère de la santé mercredi.

Les équipes médicales et paramédicales de l’hopital universitaire Rabta de Tunis et de l’hopital universitaire Mongi Slim de la Marsa ont réussi deux opérations de greffe de cœur et 3 autres de greffe de foie.

Sept autres opérations de greffe de reins ont été effectuées dans l’hopital militaire de Tunis ainsi que dans les hopitaux universitaires de Sahloul à Sousse, Habib Bourguiba à Sfax, Charles Nicolle et la Rabta à Tunis, en plus de 8 autres opérations de greffe de rétine.

Toutes ces opérations ont été effectuées en étroite collaboration avec le centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO), lit-on de même source.

