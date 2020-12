« Sauve.tn » pour communiquer avec les professionnels de la santé

L’Association BEDER pour la citoyenneté et le développement équitable, a annoncé, lundi, le lancement de la plateforme SAUVE.tn, et ce en collaboration avec des partenaires académiques et des instances représentatives des professionnels de la santé.Dans un communiqué publié lundi, l’association a expliqué que sauve.tn est une plateforme digitale qui vise à améliorer la communication de crise destinée au cadre médical et paramédical.

- Publicité-

« Ce site web interactif, accompagné de la page Facebook Sauve.tn, sera destiné spécifiquement aux professionnels de la santé tunisiens, de toutes les catégories, afin de renforcer leur résilience face à la crise COVID-19, et contribuer ainsi à l’effort national de lutte contre la pandémie », lit-on de même source. La plateforme a pour objectif de centraliser, simplifier et diffuser toutes les informations en rapport avec la COVID-19 et qui sont utiles pour les professionnels de la santé : informations officielles actualisées, recommandations scientifiques validées, supports de formation, contacts utiles etc… Elle a aussi pour objectif de valoriser et rendre hommage aux professionnels de la santé, à travers des reportages avec les équipes qui se battent contre la pandémie de COVID-19 sur le terrain. Elle vise aussi à obtenir une voix représentative des professionnels de la santé, en écoutant leurs critiques et leurs propositions, et à élaborer des recommandations visant à améliorer la gouvernance de la gestion de la crise COVID-19, et du système de santé en général. « Notre but ultime est de rendre les professionnels de la santé bien informés, motivés et confiants dans l’exercice de leur mission, afin d’avoir une influence positive sur la communauté et garantir une prise en charge de qualité pour le citoyen tunisien », selon la même source.