scènes de liesse dans le pays après la qualification de la Tunisie

Une liesse immense a envahi mardi soir les différentes villes tunisiennes à l’issue de la qualification des Aigles de Carthage pour la coupe du monde du Qatar-2022 de football.

Aussitôt le coup de sifflet final du match retour des barrages donné par l’arbitre Maguette Ndaye, annonçant la qualification du onze national aux dépens du Mali (aller 1-0, retour 0-0), un grand nombre de supporters ont pris d’assauts les principales artères et les places publiques pour manifester leur immense joie pour cette qualification et témoigner de leurs considérations aux joueurs de l’équipe de Tunisie.

Une marée humaine, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, à pied ou en voitures, ont brandi le drapeau national scandant des slogans glorifiant l’équipe nationale et saluant la détermination des joueurs qui ont réussi à offrir à la Tunisie une sixième qualification à la coupe du monde et la deuxième de suite, au bout d’un match héroïque suivi par plus de 40 000 supporters et par des millions de téléspectateurs.

Un concert de klaxons a envahi toutes les rues donnant une ambiance festive à une soirée qui s’est poursuivie jusque tard dans la nuit. La fête a commencé au stade Hammadi Agrebi de Radès pour se poursuivre dans les quartiers voisins puis tout au long des routes menant aux autres villes et au centre-ville de Tunis, dans des scènes qui rappelaient les moments de gloire de l’équipe nationale tunisienne, lors des grandes compétitions continentales et internationales.