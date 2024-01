SDX Energy prolonge le contrat de vente de gaz au Maroc

Les actions de SDX Energy ont affiché des gains précoces après que la société pétrolière et gazière a annoncé une série d’actions stratégiques, en maintenant ses opérations au Maroc et en cédant ses actifs en Égypte.

La société, dans un communiqué, a déclaré qu’elle avait prolongé avec succès son accord de prépaiement de gaz avec la filiale de CITIC Dicastal, DIKA MAROC AFRICA, pour un montant supplémentaire de 2,1 millions de dollars US pour le premier trimestre 2024.

Elle est également en train de finaliser un accord de livraison de gaz à long terme avec CITIC Dicastal, a indiqué la société.

Sur le plan opérationnel, la société a ajouté que son nouveau puits, KSR-21, achevé au quatrième trimestre 2023, est en cours d’intégration dans l’infrastructure existante et devrait commencer à produire en attendant les approbations du gouvernement.

