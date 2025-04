Séance de travail au gouvernorat de Tunis sur des projets de développement à la Médina et la Wardia

Une séance de travail s’est tenue récemment au siège du gouvernorat de Tunis pour discuter de l’intégration d’éléments complémentaires réalisables d’ici fin 2025, au profit des deux projets de développement intégré dans les délégations de la Médina et de la Wardia.

Les participants à la séance ont discuté des projets relatifs à l’aménagement de l’environnement du stade d’El Hafsia, du marché de Sidi Sridek dans la délégation de la Médina, ainsi que de l’achèvement de l’aménagement de la zone verte du 15 Octobre (clôture du parc, aménagement d’un parcours de santé, et éclairage public) relevant de la délégation de la Wardia.

Lors de la réunion l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre tous les intervenants afin d’accélérer la réalisation des projets dans les plus brefs délais.

