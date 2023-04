Séance de travail consacrée au suivi de l’évolution du projet de la plateforme numérique de gestion des subventions dans le secteur culturel

L’examen des différents aspects techniques pour le lancement de la plateforme numérique de gestion des subventions dans le secteur culturel a été au centre d’une séance de travail présidée par la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, en présence de cadres du ministère et de spécialistes de la société Numeryx, informe un communiqué de presse du ministère publié lundi en fin d’après midi.

Les représentants de Numeryx ont passé en revue les différentes phases de réalisation de ce projet qui devrait être opérationnel en été 2023.

A cet effet, la ministre a appelé tous les services concernés en vue de soutenir ce projet qui est susceptible de garantir la bonne gouvernance des deniers publics et de favoriser une meilleure relation avec l’administration ainsi que la facilitation de l’accès à plusieurs services électroniques.

Cette plateforme vise à numériser les différentes procédures de subventions, depuis le dépôt des dossiers, en passant par la phase de leur évaluation, jusqu’au suivi de la mise en œuvre des projets culturels subventionnés.. Elle permet également de renforcer les mécanismes d’aide à la prise de décisions selon des statistiques et des données et ce, dans le cadre de la modernisation des méthodes de travail de l’administration et l’amélioration de ses outils de travail et leur efficience. Elle permettra également la possibilité d’accélérer le traitement des dossiers et de réduire les erreurs au niveau de l’octroi des subventions, d’accélérer les procédures d’étude de dossiers, de réduction de la bureaucratie, dans l’intérêt des artistes-créateurs, de garantir le principe d’égalité des chances entre les candidats pour bénéficier de subventions ainsi que la consécration de la transparence dans le traitement des dossiers.

L’un des objectifs également de cette plateforme est de simplifier les procédures de dépôt des dossiers, de leur traitement et facilitera leur étude, tout en assurant l’égalité des chances entre tous les dossiers. Cet outil favorisera les procédures d’obtention d’informations à distance, en unifiant tous les mécanismes de subventions ce qui permettra d’emblée de réduire les déplacements, la paperasserie et les risques de la perte des documents.

