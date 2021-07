Séance de travail sur le suivi des projets de coopération culturelle entre la Tunisie et l’Union européenne

Le suivi des projets de coopération culturelle et artistique entre la Tunisie et l’Union Européenne (UE) a été au centre d’une séance de travail ayant réuni mardi le ministre des affaires culturelles par intérim Habib Ammar et l’ambassadeur de l’UE en Tunisie Marcus Cornoro.

La séance a été une occasion pour examiner l’avancement des projets communs notamment la nouvelle phase du programme Tfanen Tunisie Creative et les différentes étapes des programmes UE4Younth et Europe Creative ainsi que le projet de réaménagement du musée de Carthage et de son environnement limitrophe.

L’accent a été mis également sur les principaux projets culturels communs programmés pour la période 2022-2024 ainsi que sur les principales activités culturelles et créatives prévues en concomitance avec le 18ème sommet de la francophonie qu’accueillera la Tunisie au cours des prochains mois.

La séance de travail a été également une occasion pour souligner l’importance du renforcement des moyens de coopération entre la Tunisie et l’UE dans tous les secteurs créatif, artistique et touristique ainsi qu’en matière d’industries culturelles créatives de manière à enrichir la scène culturelle tunisienne et améliorer ses ressources .