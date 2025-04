Secteur automobile : Une délégation d’investisseurs chinois en visite de prospection en Tunisie

Des représentants de trois sociétés chinoises leaders mondiaux dans le secteur des composants automobiles ont effectué, une visite de prospection des possibilités d’implantation en Tunisie, a fait savoir, vendredi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia ».

La délégation des responsables chinois a été reçue au siège de la société américaine CASCO Groupe Amphenol, implantée dans le Parc d’activités économiques de Bizerte par le Directeur de site de cette société, Islem Darmoul, en présence du Président-Directeur Général du Parc d’activités économiques de Bizerte, Badia Klibi et le Directeur Général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib.

Cette visite marque l’intérêt du positionnement de la Tunisie comme plateforme industrielle et logistique à fort potentiel pour les marchés européen, américain et même asiatique dans les secteurs des composants automobiles et l’intégration des chaines de valeurs mondiales de ce secteur.

La délégation chinoise, composée de représentants de groupes industriels de renommée internationale, a exprimé un intérêt concret pour l’installation de sites de production en Tunisie afin de tirer parti de la proximité géographique de la Tunisie avec l’Europe, de ses accords préférentiels avec les marchés européens et américains, ainsi que de son accès stratégique au marché africain et asiatique, notamment la Chine.

FIPA-Tunisia a, à cette occasion, réaffirmé son engagement à accompagner les investisseurs étrangers à chaque étape de leur projet, de la phase d’étude jusqu’à la concrétisation de l’investissement et à favoriser des partenariats porteurs de croissance partagée et de création d’emplois.

- Publicité-