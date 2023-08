Secteur des BTP : des financements de milliards de dinars immobilisés

Dans des déclarations, vendredi 25 août, à Radio Express FM, le président de la chambre des entreprises de BTP, Jamel Ksibi, a estimé que le secteur du bâtiment et des travaux publics est le secteur les plus concurrentiel, ce qui explique le blocage de certains projets à cause des prix extrêmement bas.

Il a noté que le domaine du logement a un impact sur la paix sociale, alors que sa participation au PIB ne dépasse pas 4%, taux très faible, évoquant les pertes essuyées par certaines entreprises et l’exode des architectes et des agents qualifiés dans ce domaine, ce qui commande de rechercher de solutions afin de préserver la réputation des entreprises tunisiennes du secteur.

Ksibi a signalé le blocage de nombreux projets de construction bénéficiant de financement saoudien, koweïtien et français, dont le montant atteint 1000 millions de dinars. Ce sont des financements alloués qui n’ont pas été utilisés, a-t-il dit , ajoutant que 5 milliards d’euros, soit 17 milliards de dinars, ont été alloués en 2022 par 8 grands bailleurs de fonds internationaux, mais ils n’ont pas été utilisés. Certains projets ont été réactivés dernièrement dont des projets concernant l’eau.

Il a appelé à la mise en place de la commission d’accélération de la réalisation des projets, stipulée par le décret loi numéro 68 d’octobre 2022.