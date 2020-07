secteur public : Le PL du recrutement sera discuté en plénière les 28 et 29 juillet

Le bureau de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé d’intégrer la discussion du projet de loi sur les dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur public dans les travaux des séances plénières du 28 et du 29 juillet en cours, a souligné Marouane Felfel, membre de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Felfel a indiqué que le bureau de l’ARP, réuni jeudi, souhaite pouvoir discuter ce projet de loi avant le démarrage des vacances parlementaires le 1er août prochain.

La commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique avait adopté ce projet le projet de loi sur les dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur public recommandant son adoption en plénière.

En effet, le projet de loi N27/2020 répond aux attentes des diplômés du supérieur au chômage depuis plus d’une dizaine d’années et ce, à travers leur recrutement direct selon deux critères essentiels, à savoir l’âge du diplômé (35 ans) et l’année de l’octroi du diplôme (plus de dix ans).

Ainsi, les personnes concernées seront recrutées de manière progressive sur quatre ans.