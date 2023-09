Séisme au Maroc : La crise perdure entre Paris et Rabat

« Dès samedi [9 septembre], nous avons proposé notre aide au Maroc. » Pourtant, l’ONG Secouristes sans Frontières a décidé de retirer son offre trois jours après le séisme meurtrier qui a frappé la région de Marrakech, car celle-ci « n’a plus d’intérêt si tardivement, notre spécialisation étant de détecter des personnes vivantes ». Rabat a en effet décliné l’aide humanitaire française. La France n’est pas le seul Etat à avoir vu son aide rejetée. Mais sa mise à l’écart reflète la gravité de la crise qui gangrène les relations entre les deux pays depuis plusieurs années, écrit l’Observateur.

En mars, au président Emmanuel Macron qui venait de minimiser les tensions, une source gouvernementale marocaine avait sèchement rétorqué : « Les relations ne sont ni bonnes ni amicales. » Le royaume chérifien n’a toujours pas remplacé son ambassadeur à Paris, appelé à d’autres fonctions en octobre. Quant à l’ambassadeur de France à Rabat, consigne aurait été donnée aux officiels marocains de ne plus le recevoir.

Et l’Observateur de poursuivre : « Le véritable sujet de discorde concerne la question du Sahara occidental, cette région contrôlée par le Maroc, dont le Front Polisario réclame l’indépendance avec l’appui de l’Algérie voisine. Rabat est opposé à toute partition de son territoire. Et Paris, qui veut ménager ses relations difficiles avec Alger, joue les équilibristes, ne soutenant ni les indépendantistes, ni le Maroc. Or, pour le roi Mohammed VI, qui a exigé l’année dernière que ses partenaires « ambigus […] revoient leur positionnement d’une manière qui ne prête aucune équivoque », l’attitude française est une véritable trahison. Pour faire face aux conséquences du séisme, il a d’ailleurs accepté l’aide de l’Espagne et de la Grande-Bretagne, deux Etats qui ont clairement soutenu le « plan d’autonomie » proposé par Rabat en réponse aux revendications indépendantistes sahraouies ».

